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Татар-информ

17 октября 2019, 23:24

Экономика и финансы

В Нижнекамске могут появиться еще три новых производства

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Экономика и финансы

В Нижнекамске могут появиться еще три новых производства

Фото: e-nkama.ru

Инвестиционный каталог Нижнекамска пополнился тремя новыми проектами по производству труб, вентиляторов и упаковки.

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Резидентами ТОСЭР «Нижнекамск» могут стать еще три компании – по производству труб, вентиляторов и упаковки. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Первый проект принадлежит Iron Industry Сompany, которая планирует производить оборудование для строительства промышленных предприятий и их капитального ремонта. Компания планирует производить трубные узлы, изготавливать несущие металлоконструкции для эстакад, зданий и сооружений. Также предприятие намерено сотрудничать с крупными строительными организациями.

Второй проект предполагает производство электроприборов для систем вентиляции и дымоудаления. По словам представителей ООО «КЭМА», 80% подобных электроприборов в Россию привозят из-за рубежа.



Предприятие планирует заполнить нишу на отечественном рынке от 25 до 30%. Вначале компания будет выпускать 28 наименований изделий — это 100 тысяч штук в год. Потом производство расширят до 42 наименований и 850 тысяч штук в год.

Третий проект касается экологии. Предприятие «Акватар» планирует открыть в Нижнекамске производство упаковки из вторсырья, тем самым замещая пластиковую тару. В первую очередь свои изделия компания намерена поставлять производителям яиц. Сегодня на отечественном рынке много производителей упаковки, но ближайшее производство бумажной тары находится только в Туймазах.



За ближайшие десять лет Нижнекамск намерен привлечь в ТОСЭР не менее 20 компаний с объемом инвестиций 7,5 млрд рублей.

 

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