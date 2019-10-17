В Татарстане два вагона грузового поезда с пшеницей сошли с рельсов по дороге на элеватор

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Татарстане два вагона грузового поезда с пшеницей сошли с рельсов по дороге на ООО «Нурлатский элеватор». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Накануне в 23.40 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что произошел сходи трех колесных пар двух вагонов грузового поезда с пшеницей на участке между ж/д станции Нурлат и ООО "Нурлатский элеватор"», – уточнили в МЧС.
В результате происшествия никто не пострадал, опрокидывания вагонов не произошло. Задержка в движении поездов отсутсвует.
На месте работают сотрудники Нурлатского пожарно-спасательного гарнизона . Завершить восстановительные работы планируют к полудню четверга, 17 октября.