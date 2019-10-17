В Татарстане два вагона грузового поезда с пшеницей сошли с рельсов по дороге на элеватор

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Татарстане два вагона грузового поезда с пшеницей сошли с рельсов по дороге на ООО «Нурлатский элеватор». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 23.40 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что произошел сходи трех колесных пар двух вагонов грузового поезда с пшеницей на участке между ж/д станции Нурлат и ООО "Нурлатский элеватор"», – уточнили в МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал, опрокидывания вагонов не произошло. Задержка в движении поездов отсутсвует.

На месте работают сотрудники Нурлатского пожарно-спасательного гарнизона . Завершить восстановительные работы планируют к полудню четверга, 17 октября.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.