WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

17 октября 2019, 08:48

Hi-Tech

Эксперты назвали простой способ ускорить работу смартфона

Рекомендуем

Hi-Tech

Эксперты назвали простой способ ускорить работу смартфона

Пользователи хранят в памяти гаджета около 200 фотографий плохого качества.

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Быстро и просто повысить производительность смартфона можно, удалив лишний «мусор», такой как фотографии плохого качества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании Avast.

Пользователи хранят в памяти своего смартфона порядка тысячи фотографий, из которых 22% плохого качества: это темные, размытые или повторяющиеся изображения. В мессенджере WhatsApp в среднем пользователи хранят 292 изображения, среди которых в среднем 86 снимков экрана.

«Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства», — отметил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

Больше всего фотографий на своем смартфоне хранят пользователи 25 — 44 лет, при этом женщины делают на 24% снимков больше. Федоров объясняет это тем, что среди этой возрастной категории много родителей, которые не хотят удалять даже случайные фотографии своих детей, а также активно работающих людей, у которых нет времени на регулярную чистку памяти телефона.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Вице-премьер Татарстана предложил всем IT-шникам России встретить старость в Иннополисе
Новости дня
09:00
«Клиника Нуриевых» проводит бесплатные консультации по бесплодию

Врачи-репродуктологи разберутся с причинами, по которым возникли сложности с зачатием.

08:48
Эксперты назвали простой способ ускорить работу смартфона
08:32
Для аграриев Татарстана разработали «Личный кабинет сельхозпроизводителя»

Новую платформу решено доработать на основе практики применения отельными сельхозкооперативами.

08:17
ИА «Татар-информ» организует онлайн-трансляцию «Татарского диктанта»

Диктант стартует в 13 часов по московскому времени 19 октября.

08:00
Во время «Державинских чтений» в Казани откроют отреставрированную часовню на Кремлевской

На научно-практической конференции в татарстанской столице соберутся более 300 студентов из России и зарубежных стран.

07:49
Минниханов заслушает отчет об исполнении бюджета и проведет заседание набсовета КФУ

В 2019 году Казанский университет планирует получить свыше 5 млрд рублей от оказания платных услуг.

07:35
В Татарстане два вагона грузового поезда с пшеницей сошли с рельсов по дороге на элеватор

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

07:24
Теплофизиков из Нижнекамска дополнительно обучат и возьмут на заводы Haier

В НХТИ оснастят специальную лабораторию для обучения новых сотрудников корпорации.

07:02
В четырех моногородах Татарстана стало меньше зарегистрированных безработных

Количество оставшихся без работы граждан увеличилось лишь в Нижнекамске.

06:21
В Татбурнашевском поселении на средства самообложения построили памятники павшим землякам

Жители Каинок, Татарского Бурнашева и Юматова решили увековечить память погибших земляков, построив новые памятники.

05:50
Минтруд РТ: На каждого безработного Татарстана по-прежнему приходится более четырех вакансий

Число оставшихся без работы жителей республики за неделю несколько уменьшилось.

05:16
В Пестречинском районе построят мемориальный комплекс в честь Героя Советского Союза Петра Гаврилова

Пестречинский фестиваль «Военные игры “Элбэдэн”» станет еще более масштабным.

04:15
Педагог из Спасского района отмечена в конкурсе «Сельский учитель» за творческую деятельность

Учитель истории и обществознания Кузнечихинской основной школы победила в образовательном конкурсе, включавшем три тура.

03:19
В Университет третьего возраста пенсионеры Нижнекамска подали свыше тысячи заявлений

В необычном вузе начался уже восьмой учебный год.

02:30
Бугульминские школьники «примерили» на себя профессии конюха и тракториста

Практиканты прошли профессиональные пробы на территории конно-прокатного клуба «Подгорный» и КФХ Арнольда Малыхина.

01:23
Пестречинская семья вышла в финал республиканского конкурса «Нечкэбил»

Семьи-участники конкурса потчевали жюри и зрителей домашними фирменными блюдами, знакомили со своими традициями.

00:56
УНИКС победил во Франции, проигрывая сначала 11 очков

Казанцы на последних секундах вырвали победу у «Нантера-92».

00:21
В Заинске полностью завершился капремонт многоэтажек на сумму 75,5 млн рублей

В городе уже сформирована программа капитального ремонта на 2020 – 2022 годы.

16.10 23:58
Минздрав РФ рассказал об увеличении продолжительности жизни до 73,6 года
16.10 23:50
Авиакомпании S7 разрешили летать в Грузию
16.10 23:34
Команда Болгарского музея завоевала первое место премии Russian Event Awards

Коллектив Болгарского музея представил на суд экспертного совета гастрономический мастер-класс «Бал-май» и набрал наибольшее количество очков.

16.10 23:19
Агропромпарк в Нижнекамске откроется в конце 2019 года

В городе ожидают, что новый агропромпарк станет основной точкой сбыта продукции местных хозяйств.

16.10 23:09
В лесах Спасского района расставили солонцы для лосей и отремонтировали кормушки для кабанов

На работы в преддверии зимы в леса отправились охотинспекторы вместе со школьниками.

16.10 22:56
МИД России объяснил снятие дипломатов США с поезда в Северодвинске
16.10 22:40
Вратарь Барулин не сможет сыграть в рядах «Нефтехимика» со СКА

Хоккеист дисквалифицирован за драку с защитником «Сибири».

События