Эксперты назвали простой способ ускорить работу смартфона

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Быстро и просто повысить производительность смартфона можно, удалив лишний «мусор», такой как фотографии плохого качества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании Avast.

Пользователи хранят в памяти своего смартфона порядка тысячи фотографий, из которых 22% плохого качества: это темные, размытые или повторяющиеся изображения. В мессенджере WhatsApp в среднем пользователи хранят 292 изображения, среди которых в среднем 86 снимков экрана.

«Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства», — отметил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

Больше всего фотографий на своем смартфоне хранят пользователи 25 — 44 лет, при этом женщины делают на 24% снимков больше. Федоров объясняет это тем, что среди этой возрастной категории много родителей, которые не хотят удалять даже случайные фотографии своих детей, а также активно работающих людей, у которых нет времени на регулярную чистку памяти телефона.

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