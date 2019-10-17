Для аграриев Татарстана разработали «Личный кабинет сельхозпроизводителя»

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Минсельхозпроде Татарстана обсудили развитие платформы «Личный кабинет сельхозпроизводителя». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Провел совещание вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Презентовал платформу и рассказал о ее функционале директор по развитию разрабатывающего ее ООО «Сумус» Василий Шестюк.

Кабинет позволяет подавать заявки на получение господдержки и субсидий и контролировать выполнение обязательств по ним. Также он включает кооперативную кассу для учета и обмена паев в рамках единой сельхозкооперации, систему электронной торговли, в том числе и для госзакупок, горячую линию по юридической и бухгалтерской поддержке, предложения по банковским услугам и привлечению инвестиций и системы электронного учета.

Марат Зяббаров отметил, что необходимо поэтапно проработать систему с различными сельхозпроизводителями. «Это позволит проанализировать эффективность платформы», – подчеркнул он. В итоге участники совещания решили доработать платформу с учетом практики применения конкретными сельхозкооперативами.

Кроме того, на встрече обсуждалась система электронной торговли через Агропромышленный парк «Казань». Задачу по цифровизации агропромышленного комплекса ставит Министерство сельского хозяйства России.

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