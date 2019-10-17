Жители Казани смогут узнать о когнитивной революции в образовании

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В казанском Центре современной культуры «Смена» 20 октября состоится публичная лекция «Когнитивная революция в образовании: как и чему мы будем учиться в будущем».

Руководитель лаборатории экспериментального проектирования городов Shukhov Lab и куратор магистратуры «Прототипирование городов будущего» Высшей школы экономики Надежда Хорт расскажет о роли образования в мире, где «жизнь будет состоять из многих карьер, но не из одной карьеры на всю жизнь».

На встрече пойдет речь о том, как спроектировать собственный индивидуальный учебный трек на протяжении всей жизни и сделать учебный процесс интересным и мотивирующим.

Мероприятие начнется в 12 часов, вход на него будет свободным.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.