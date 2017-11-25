ИА «Татар-информ» организует онлайн-трансляцию «Татарского диктанта»

(Казань, 17 октября, «Татар-информ«, Алсу Исмагилова). К акции «Татарский диктант» 19 октября можно будет присоединиться по интернету. Для тех, у кого нет возможности присутствовать на площадках проведения акции, ИА «Татар-информ» предоставит возможность писать диктант, пользуясь онлайн-трансляцией.

Цель акции – повышение грамотности письма на татарском языке, увеличение числа использующих литературный татарский язык, привлечение внимания широкой общественности к произведениям татарской литературы.

Диктант стартует в 13 часов по московскому времени, с этого момента начнется трансляция диктанта на татарском YouTube-канале «Татар-информа». На онлайн-площадке будет прочитан отрывок из повести Газиза Мухаметшина «Саумысыз, аккошлар».

Онлайн диктант проведет известная поэтесса, заслуженный деятель искусства Татарстана, лауреат премии имени Хади Такташа, ветеран ИА «Татар-информ» Сания Ахметзянова.

Правильность написания диктанта можно будет проверить на сайте diktant.tatar, где будет размещен текст произведения. Пользователи смогут самостоятельно проверить свои работы и узнать уровень собственной грамотности.

Акция «Татарский диктант» проводится с 2014 года. В прошлом году в ней приняли участие 15 тыс. человек. Ожидается, что в этом году число участников превысит 100 тыс. человек. ИА «Татар-информ» проводит диктант с 2018 года. В прошлом году посредством онлайн-трансляции диктант написали более 1 тыс. желающих.

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