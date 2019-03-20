Минниханов заслушает отчет об исполнении бюджета и проведет заседание набсовета КФУ

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов проведет совещание в Доме Правительства РТ, на котором будет доложено об исполнении бюджета республики за девять месяцев 2019 года. Кроме того, Президент РТ планирует провести заседание наблюдательного совета Казанского федерального университета. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует провести республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан за девять месяцев 2019 года и задачам до конца 2019 года», – отметили в пресс-службе.

Ожидается, что на совещании выступят руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин, министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин и руководитель Управления Федерального казначейства по РТ Рустам Нуриахметов.

Во второй половине дня Президент РТ проведет заседание наблюдательного совета Казанского федерального университета, на котором планируется заслушать отчет о деятельности вуза за минувшие пять лет, а также определить цели на будущее.

Как следует из материалов набсовета КФУ, в 2019 году один из старейших университетов России планирует получить общий доход в сумме 10,6 млрд рублей, включая субсидию на выполнение госзадания в размере 3,1 млрд рублей. Поступления от оказания платных услуг и иной деятельности, приносящей доход, составят 5,1 млрд рублей. Объем грантов от Правительства РФ и Министерства просвещения России ориентировочно составит 71,7 млн рублей.

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