«Клиника Нуриевых» проводит бесплатные консультации по бесплодию

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В «Клинике Нуриевых» можно пройти бесплатную консультацию врача-репродуктолога. Акция действует до 15 ноября. В этот период каждый желающий может один раз записаться на первичную или последующую консультацию.

В услугу входит осмотр и консультация врача, ультразвуковой осмотр матки и придатков, а также, если потребуется, бесплатное посещение врача-репродуктолога в течение 30 дней (включая день приема). Акция распространяется на все филиалы клиники.

«Сходить на прием к врачу-репродуктологу следует всем семейным парам, у которых возникли сложности с зачатием. Если пара целый год живет регулярной половой жизнью и не предохраняется, а беременность не наступает, мы начинаем подозревать ту или иную причину бесплодия. Это не значит, что забеременеть получится только при помощи ЭКО. Возможно, вы неправильно понимаете, что такое регулярность половой жизни. Возможно, есть другие нарушения, которые мы устраним без процедуры ЭКО. Обо всем этом мы поговорим на приеме. Откладывать решение проблемы не следует, поскольку женское репродуктивное здоровье напрямую зависит от возраста. И лучше, когда женщина и мужчина приходят вместе», — рассказал главный врач «Клиники Нуриевых» Наиль Нуриев.

«Клиника Нуриевых» — сеть центров репродуктивного здоровья. Основана в 2003 году братьями Ильясом и Наилем Нуриевыми. Специализируется на лечении бесплодия, женском и мужском здоровье. Отделения и филиалы расположены в Казани, Ижевске, Кирове и Набережных Челнах.