Во время «Державинских чтений» в Казани откроют отреставрированную часовню на Кремлевской

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). C 17 по 19 октября этого года в Казани пройдет XV научно-практическая конференция «Державинские чтения». Главной темой конференции станут социокультурные и нравственные традиции России как основа развития права и юридического образования XXI века.

Во время мероприятия планируется открыть отреставрированную часовню на улице Кремлевская, работа круглых столов, олимпиады по теории государства и права, а также пленарное заседание с участием родственницы Гавриила Державина из Франции Надежды Михайловны Бестужевой-Грегори.

Кроме того, в этом году в конференции поучаствуют несколько ведущих отечественных и зарубежных ученых, в том числе из Германии, Польши и Молдавии. Ожидается более 300 студентов из ведущих вузов России и зарубежных стран.

За последние пять лет в конференции приняли участие около 2 тыс. студентов.

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