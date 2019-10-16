В Татбурнашевском поселении на средства самообложения построили памятники павшим землякам

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Жители Татбурнашевского поселения в Верхнеуслонском районе на средства самообложения решили построить новые памятники погибшим в Великой Отечественной войне землякам. Об этом пишет газета «Волжская новь».



Поселение уже четыре года подряд принимает участие в программе самообложения, и за это время здесь отремонтировали дороги, построили контейнерные площадки, благоустроили кладбище в Юматове, закупили щебень, отремонтировали пешеходный мост в центральной усадьбе, который доставлял жителям много неудобств.



В текущем году жители Каинок и Татарского Бурнашева решили увековечить память погибших земляков, построив новые памятники. А жители Юматова строят памятник на собственные средства.



Глава поселения Сергей Бурукин отметил, что прежние памятники находятся в разрушенном состоянии. «Уже в первом квартале этого года мы выполнили план по сбору средств на 100%. Спасибо всем, кто поддержал нас в этом благом деле», – отметил Сергей Бурукин.



Все основные работы уже практически завершены. В настоящий момент заказаны три таблички с фамилиями героев, которые закрепят на памятниках, благоустраивается территория вокруг объектов, завезен грунт. Весной жители займутся озеленением.



Торжественное открытие памятника в Бурнашеве запланировано на начало ноября.





Жительница Татарского Бурнашева, труженица тыла Анна Кареева отмечает, что памятник очень нужен селу, чтобы дети и внуки хранили память о военном и трудовом подвиге дедов и прадедов.



Депутат Татбурнашевского поселения Александр Лавонин поддержал односельчанку, отметив, что героев-ветеранов Великой Отечественной войны в селе уже не осталось. «Строительство нового памятника – это нижайший им поклон от потомков за подвиг!» – поделился парламентарий.



Жители Юматова сами строили памятник, помня о том, что предки погибли на поле боя ради их будущей мирной жизни. Идейными вдохновителями строительства памятника в селе стали Владимир Васильев и Владимир Стукан.

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