Бугульминские школьники «примерили» на себя профессии конюха и тракториста

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Подгорненской школе Бугульминского района стартовали профпробы. Первая состоялась на территории конно-прокатного клуба «Подгорный». Об этом пишет «Бугульминская газета».



Профессиональная проба – это знакомство с профессией на практике, где школьник пробует себя, чтобы не просто получить информацию, а сформировать свое представление о выбранной сфере деятельности.





Основательница клуба Гульнара Галиева подробно рассказала о четырех профессиях и соответствующих компетенциях, применяемых при работе с лошадьми у нее в хозяйстве. Дети узнали о профессии тренера конного спорта, коневода и конюха, имеющих свои отличия и особенности. Ученики поработали в каждой из них и пришли к выводу, что самым главном качеством для успешной работы в данной сфере является любовь к лошадям.

Еще одна проба профессии организовало крестьянско-фермерское хозяйство Арнольда Малыхина, который не так давно оформил свой бизнес по разведению КРС и выращиванию кормовых культур.



Под контролем фермера все ученики попробовали управлять навесным агрегатом трактора МТЗ. По признанию ребят, работа оказалась сложной. Плавные и точные движения подъемно-навесного устройства сменились достаточно резкими, когда за рычаги управления взялись юные соискатели профессий.



«Немного практики и обязательно научатся», – обнадежил Арнольд, ловко захватывая тюк соломы металлической лапой и с точностью устанавливая его в нужное место.

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