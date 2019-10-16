Педагог из Спасского района отмечена в конкурсе «Сельский учитель» за творческую деятельность

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Победителем республиканского конкурса «Сельский учитель 2019» стала Лариса Пашина, учитель истории и обществознания Кузнечихинской основной школы. Об этом пишет газета «Новая жизнь».
Педагог получила награду в номинации «За результативность и творческую деятельность». Образовательный конкурс состоял из трех туров. На первом этапе конкурсантка представила эссе на тему «Кому сегодня нужен авторитет учителя и кто его уронил?». Высокую оценку со стороны членов жюри получили и методические разработки уроков, представленные во втором туре.
На заключительном, третьем, этапе, состоявшемся на базе казанской гимназии № 2 имени Ш. Марджани, Лариса Пашина продемонстрировала открытый урок «Родовые общины охотников и собирателей».
Уроженец же Спасского района Константин Комраков, который на данный момент является студентом Димитровградского техникума, стал призером VII Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Юный архивист».