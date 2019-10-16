В Пестречинском районе построят мемориальный комплекс в честь Героя Советского Союза Петра Гаврилова

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Пестречинский фестиваль «Военные игры “Элбэдэн”» станет еще более масштабным. Планируется, что уже на следующий год в деревне Альвидино начнется строительство мемориального комплекса в честь Героя Советского Союза пестречинца Петра Гаврилова, преобразуется музей, появится лагерь и будут проходить военно-патриотические мероприятия для детей и молодежи. Об этом пишет местная газета «Вперед».



Президент России Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. В следующем году также исполняется 120 лет со дня рождения Петра Михайловича Гаврилова.



В соответствующем контексте расширенное совещание по вопросам организации и проведения второго фестиваля «Военные игры “Элбэдэн”» прошло в большом зале администрации.

Совещание состоялось при участии представителей Министерства молодежи РТ и Министерства культуры РТ, посольства Республики Беларусь, центра «Патриот», Нацмузея Татарстана, Союза десантников РТ, «Волонтеров Победы», военно-исторического клуба «Витязь», музея Великой Отечественной войны и других участников. Мнения большинства собравшихся сошлись на том, что проект должен развиваться.

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