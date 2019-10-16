Пестречинская семья вышла в финал республиканского конкурса «Нечкэбил»

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Директор детской школы искусств из Пестрецов Гузель Моисеева вместе со своей большой семьей приняла участие в республиканском конкурсе красоты, материнства и семьи «Нечкэбил 2019». Из 46 участников в финал вышли всего 12, среди них и семья Моисеевых. Об этом пишет газета «Вперед».



Конкурс «Нечкэбил» представляет реальные истории счастливых татарстанских семей, где чтут народные и семейные традиции. В семье Гузель и Юрия Моисеевых четверо детей – старшую дочь зовут Елизавета, среднего сына – Данил, младших дочерей-близнецов – Лилия и Юлия. Присоединился к конкурсу и зять Сергей, супруг Елизаветы.



В полуфинале пестречинцы показали атмосферу гостеприимства и радушия семейных праздников, принятых в своей семье, а также рассказали о народных традициях.



Праздничные выступления каждой семьи прошли в формате мини-представления у накрытых столов – символа единения, душевного семейного обеда. Семьи потчевали жюри и зрителей домашними фирменными блюдами, знакомили со своими традициями.



Гузель Ильфатовна рассказала, что их стол украшал торт по рецепту прабабушки мужа, передающегося из поколения в поколение. «Также мы проявили себя творчески – я играла на баяне, девочки исполнили композицию на фортепиано», – поделилась пестречинка, отметив, что конкурс был нелегким.



Много времени ушло на подготовку номеров, но всем членам семьи это нравилось, так как был повод собраться всем вместе по вечерам. «Старшая дочь со своим мужем живут в Казани, но, тем не менее, они не пропускают репетиции», – рассказала Гузель Ильфатовна.



Финал конкурса состоится в конце ноября.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.