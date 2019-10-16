Теплофизиков из Нижнекамска дополнительно обучат и возьмут на заводы Haier

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Крупнейший производитель бытовой техники Haier обучит молодежь из Нижнекамска для последующего трудоустройства на заводе холодильников. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Если предварительные договоренности подтвердятся, интернациональный гигант из Китая оснастит в НХТИ специальную лабораторию.



Глава учебного центра Fridge Rus в РТ Дмитрий Битков на совещании в химико-технологическом институте отметил, что наука, образование и производство должны органично взаимодействовать.





«У института есть большой набор нужных для Haier компетенций, есть желание, энтузиазм и возможности, а у нас, соответственно, есть потребности в подготовленных кадрах», – подчеркнул Дмитрий Битков.



Обсуждение также состоялось при участии руководителя отдела по персоналу Haier Industry Альбины Мазидуллиной. Цель визита – знакомство и налаживание совместных контактов с кафедрой, выпускающей бакалавров по направлению «Ядерная энергетика и теплофизика», профиль «Техника и физика низких температур».



В соседнем городе – в Набережных Челнах работает промпарк Haier, в планах у руководства расширить зону заводом морозильного оборудования, а в Нижнекамске для корпорации изготавливают окрашенную сталь.

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