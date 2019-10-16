В Заинске полностью завершился капремонт многоэтажек на сумму 75,5 млн рублей

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Заинске успешно завершился капитальный ремонт 15 многоквартирных домов на общую сумму 75,5 млн рублей. Работы начались в апреле и завершились в конце лета. Об этом сообщает «Заинск-информ».



По каждому дому строители провели определенный тип работ. В доме № 1-07 по проспекту Победы был проведен ремонт системы теплоснабжения. В доме №32 по улице Нариманова завершился ремонт крыши, заменен счетчик холодного водоснабжения.



В Заинске-2 по адресу улица Юности, д. №1 строители утеплили фасад металлосайдингом. По остальным адресам состоялся капремонт с полным спектром услуг.

В Заинске уже сформирована программа капитального ремонта многоквартирных домов на 2020 – 2022 годы. Она программа представлена главе исполкома для утверждения.

Одним из новых видов работ, включенных в программу капитального ремонта, является установка индивидуальных тепловых приборов. Этот вид работ запланирован в 2020 году в 46 домах, в 2021 году – в 65 домах.

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