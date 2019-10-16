Минздрав РФ рассказал об увеличении продолжительности жизни до 73,6 года

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). За восемь месяцев 2019 года средняя продолжительность жизни в России выросла до 73,6 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ сообщает ТАСС.

При этом по сравнению с 2018-м продолжительность жизни увеличилась на 0,7 года. Средняя продолжительность жизни женщин превысила 78,5 года – «благодаря дополнительному сохранению 34 тыс. жизней», отметила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.

«Показатель общей смертности на 1 тыс. человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года», – добавила она. Кроме того, с начала года наблюдалось снижение младенческой смертности и смертности от туберкулеза.

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