Авиакомпании S7 разрешили летать в Грузию

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») получила разрешение на полеты по направлению Москва – Кутаиси, но воспользоваться им пока не сможет.

Из приказа Росавиации, размещенного на сайте ведомства, следует, что авиаперевозчик сможет выполнять до семи рейсов в неделю.

Позднее в Росавиации пояснили: «Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания "Сибирь" сможет воспользоваться этим правом».

Предоставление разрешения заранее представитель ведомства объяснила тем, что при его наличии авиаперевозчик сможет начать полеты сразу после восстановления воздушного сообщения, передает РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией начал действовать в начале июля этого года.

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