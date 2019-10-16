Вратарь Барулин не сможет сыграть в рядах «Нефтехимика» со СКА

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Вратаря нижнекамского «Нефтехимика» Константина Барулина дисквалифицировали на один матч. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Причиной отстранения голкипера стал удар щитком, нанесенный защитнику новосибирской «Сибири» Андрею Ермакову. В той встрече нижнекамцы проиграли со счетом 4:2.

«На основании представленных материалов было принято решение наложить <...> наказание по п. 1.37. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Вратарь бьет противника “блином“ в голову или шею»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – отмечается в сообщении КХЛ.

Теперь Барулин не сможет завтра, 17 октября, принять участие в игре против петербургского СКА.

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