ГИБДД намерена заменить дорожные камеры-треноги на новые устройства

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). В ГИБДД планируют заменить дорожные камеры, фиксирующие нарушения, на новые автоматические комплексы. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.



Устройства, которые придут на смену ставшим привычными треногам, представили на выставке «Дорога 2019», проходящей в эти дни в Екатеринбурге.

«Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам, – отметил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения. – Претензий со стороны населения будет меньше».

ГИБДД, по словам Черникова, намерена в дальнейшим использовать первый российский комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД «Кордон.Про», измеряющий скорость не только в стационарном и передвижном режимах, но также из машин автоинспекторов.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.