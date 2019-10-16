В лесах Спасского района расставили солонцы для лосей и отремонтировали кормушки для кабанов

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). В лесах Спасского района школьники вместе со специалистами Госкомитета РТ по биоресурсам разложили по солонцам соль для лосей, косуль и зайцев, отремонтировали подкормочные площадки для кабанов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Биотехнические мероприятия в Спасском районе на регулярной основе проводят ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира» и охотинспекторы Куйбышевского охотхозяйства.



В центре отмечают, что такие работы проводятся постоянно не только в Спассском районе, а по всей республике. На этот раз в них приняли участие школьники города Богары.



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