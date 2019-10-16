В Казани попробуют вписать стрит-арт в контекст монументальной стенной живописи

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Круглый стол «Уличные росписи /стрит-арт в контексте развития монументальной стенной живописи», который пройдет в казанском Центре современной культуры «Смена» 18 октября, завершит цикл лекций «Искусство стенной живописи».
Проведет мероприятие директор государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск», заслуженный работник культуры Татарстана, куратор выставки «Искусство стенной живописи второй половины XVI-XVII вв.» Артем Силкин.
Цикл лекций организован совместно Центром современной культуры «Смена» и музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Татарстана. Мероприятие начнется в 18 часов, вход на него будет свободным.