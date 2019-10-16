Депутат Госдумы от РТ призвал учесть интересы регионов при изменении правил кадастровой оценки

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). При изменении правил кадастровой оценки недвижимости могут пострадать интересы регионов России. О необходимости учесть их заявил депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов, пишет «Парламентская газета».

Сегодня, 16 октября, Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании государственной кадастровой оценки. Он предполагает введение не только единой методики оценки недвижимости, но и внесудебных механизмов ее оспаривания, если она определена ошибочно или превышает рыночную цену.

В случае принятия новеллы при уменьшении цены после оспаривания она будет применяться ко всем предыдущим налоговым периодам. Для выполнения новых полномочий оценщиков из федерального бюджета собираются дополнительно направить регионам 75 млн рублей.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам констатировал, что это очень небольшая сумма, и заявил о своем беспокойстве за региональные бюджеты.

«<…> не приведет ли это к выпадающим доходам? Потому что речь идет о том, чтобы изменить ход обоснования кадастровой стоимости. Мы должны понимать, что любые изменения могут повлиять на доходы субъектов», – подчеркнул парламентарий.

В связи с этим Фаррахов пообещал вместе с коллегами уделить вопросы правоприменительной практики большое внимание при рассмотрении документа.

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