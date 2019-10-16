Россиянам посоветовали не забывать об обеденных перерывах во время работы

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Жители России, желающие сохранить свое здоровье, не должны забывать о перерывах на обед. Об этом напомнили в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии, передает RT.

В случае недостатка времени еду следует приносить из дома, ведь перерывы между приемами пищи не должны превышать двух с половиной – трех часов во избежание стресса для организма, подчеркнули специалисты.

Выделяющаяся при длительных перерывах между приемами пищи соляная кислота «раздражает слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывая развитие язвенной болезни, гастрита и дуоденита», объяснили эксперты.

При этом, по словам медиков, полноценный обед не следует заменять булочками и пирожками, употребление которых может привести к набору лишнего веса. Не следует есть и слишком много соленой пищи, которая приводит к повышению артериального давления и появлению отеков на ногах.

Оптимальными снеками могут стать фрукты, сухофрукты, сушеные орехи и горький шоколад в небольших количествах. Полезны и овощи, содержащие много полезных веществ и не сказывающиеся на весе.

Кроме того, представители центра рекомендовали не забывать о необходимости воды – за сутки человек должен выпивать от одного до двух литров.

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