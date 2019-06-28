Комитет РТ по охране памятников не исключает восстановления снесенного в Чистополе дома Федина

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Старинный дом, в котором жил и работал известный советский писатель Константин Федин, продолжает оставаться в реестре объектов культурного наследия несмотря на то, что здание снесено нерадивым собственником. В настоящий момент решается вопрос о воссоздании памятника в прежнем виде либо о исключении его из реестра. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Комитета РТ по охране памятников.

«Несмотря на физическую утрату объекта, он продолжает находиться в едином государственном реестре объектов культурного наследия. В настоящее время решается вопрос о воссоздании этого объекта либо о его исключении из федерального реестра. В этой связи в октябре 2019 года комитетом организован аукцион на разработку проекта предмета охраны, определения границ территории и режима использования территории объекта культурного наследия», – отметили в пресс-службе.

В рамках договора исполнитель должен провести комплексные историко-культурные исследования, по результатам которых будут разработаны научно обоснованные границы территории памятника и сформирован проект предмета охраны.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в мае 2019 года в Чистополе был самовольно снесен дом, в котором с 1941-го по 1943 год жил и работал известный советский писатель Константин Федин. По факту уничтожения объекта культурного наследия возбуждено уголовное дело.

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