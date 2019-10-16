Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал ВТБ Кубка Кремля в парном разряде

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Уроженка Казани Вероника Кудерметова продолжает победное выступление на международном теннисном турнире ВТБ Кубок Кремля. Сегодня в 1/8 финала парных соревнований она в дуэте с сербской теннисисткой Катариной Среботник обыграла белорусско-российскую пару Александра Соснович – Екатерина Александрова со счетом 2:0 (7:6, 6:3).

Матч начался неудачно для Кудерметовой и Среботник. Соперницы выиграли два стартовых гейма. Затем российско-серсбкому дуэту удалось выровнять игру и выйти вперед – 3:2. Упорная борьба на площадке (6:6) закончилась тай-брейком, в котором сильнее оказались Вероника и Катарина – 7:4 на тай-брейке и 7:6 по итогам первого сета.

Второй (и, как оказалось, решающий) сет оказался чуть менее упорным. Кудерметова и Среботник вели игру за явным преимуществом. Однако, когда счет стал 5:1 и до победы в поединке оставалось выиграть один гейм, соперницы завелись и отыграли два гейма – 5:3. Причем еще при счете 5:2 дуэт Кудерметовой и Среботник имел матч-поинт, однако воспользоваться шансом не сумел. В итоге российско-сербская пара все же довела второй сет до победы – 6:3 и выиграла матч.

В четвертьфинале парного турнира Кудерметова и Среботник сыграют с победителями противостояния американо-бельгийской пары Бетани Маттек-Сандс – Кирстен Флипкенс с сербо-австралийским дуэтом Ольги Данилович и Айлы Томлянович.

А уже завтра Веронику Кудерметову ждет новое испытание. В четвертьфинале одиночных соревнований она сыграет с главной фавориткой женского турнира – четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины.

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