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Татар-информ

16 октября 2019, 19:20

Экономика и финансыОфициальная хроника

Тюменская область планирует перенять опыт Татарстана по созданию ОЭЗ

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Экономика и финансыОфициальная хроника

Тюменская область планирует перенять опыт Татарстана по созданию ОЭЗ

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ Рустам Минниханов принял в Казанском Кремле губернатора Тюменской области Александра Моора.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Тюменская область заинтересована в татарстанском опыте создания промышленных площадок и особых экономических зон. Об этом шла речь на встрече Президента РТ Рустама Минниханова с губернатором Тюменской области Александром Моором в Казанском Кремле.

«Первое, что мы для себя почерпнули, – это опыт создания ОЭЗ, промпарков, индустриальных площадок. Безусловно, в этой сфере у Татарстана лучший и наибольший опыт. Мы тоже в этом направлении активно двигаемся. Сегодня мы договорились двигаться еще быстрее и взять себе в партнеры ОЭЗ “Алабуга“, чтобы создать большую экономическую зону в Тобольске вместе с “Сибуром“», – отметил Моор.

Кроме того, Тюменская область планирует взять за модель татарстанский опыт обучения и переобучения государственных и муниципальных служащих и перенять опыт организации общественных пространств с привлечением местных жителей.

«Мы видим, что потенциал наших регионов не раскрыт. Товарооборот в 14 млрд рублей – это для нас немного. У нас есть огромный потенциал по увеличению этих цифр», – подчеркнул Президент РТ.

Встреча с делегацией Тюменской области

По его словам, Тюменская область – один из ведущих регионов России, где традиционно очень много инноваций. Два визита татарстанской делегации в этом году были очень полезны и стали стимулом для дальнейшего сотрудничества.

Помимо губернатора в состав делегации Тюменской области входят главы городов и районов региона, которые изучают опыт Татарстана в части государственного управления и привлечения инвесторов.

Встреча с делегацией Тюменской области

Ранее тюменская делегация посетила Камский индустриальный парк «Мастер» в Набережных Челнах и ОЭЗ «Алабуга». Затем гости республики направились в Казань, где осмотрели Агропромпарк, посетили Горкинско-Ометьевский лес, набережную Кабана и Старо-Татарскую слободу. Сегодня делегация побывала в технополисе «Химград» и промпарке «Зеленодольск», а также съездила в Иннополис и Свияжск.

В этом году Минниханов дважды посещал Тюмень с рабочими поездками, в том числе он изучил опыт строительства крупнейшего в Сибири нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим». А в июне этого года Президент РТ и губернатор Тюменской области подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве двух регионов. 

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