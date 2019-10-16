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Татар-информ

16 октября 2019, 20:10

Экономика и финансыОбщество

Инфляция в ПФО по итогам сентября составила 3,7%

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Экономика и финансыОбщество

Инфляция в ПФО по итогам сентября составила 3,7%

Приволжский федеральный округ отличается от других российских округов минимальным темпом роста цен.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). По итогам сентября годовая инфляция в Приволжском федеральном округе составила 3,7%, тогда как в августе она равнялась 4,1%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

«Снижению инфляции способствовало укрепление рубля, расширение предложения на отдельных продовольственных рынках и сдержанная динамика спроса», – отметили эксперты ЦБ РФ.

Годовая продовольственная инфляция снизилась на 0,4% и достигала уровня 4,1%. Аналитики регулятора объяснили это снижением цен на некоторые продукты: свинину, сахар, картофель, свеклу, морковь и помидоры, а также ряд непродовольственных товаров. Таких изменений, по словам специалистов ЦБ РФ, удалось добиться благодаря хорошему урожаю, уменьшению издержек производителей и расширению производств.

В свою очередь годовая непродовольственная инфляция в сентябре составила 3,4% после 3,6% в августе. Это тоже связано со сдержанной динамикой спроса и укреплением рубля относительно прошлого года. Так, замедлился рост цен на автомобили: согласно анализу Центробанка, дешевле всего в сентябре иномарки стоили в Мордовии и Татарстане. Также замедлился и рост цен на бытовую технику и гаджеты. К слову, планшеты больше всего подешевели в Татарстане (на 6,3%) и Нижегородской области (на 6,2%).

«Годовая инфляция в сфере услуг в сентябре уменьшилась до 3,6% с 4,2% в августе. Укрепление рубля относительно прошлого года замедлило рост цен на услуги зарубежного туризма. В сентябре они стоили столько же, сколько годом ранее», – сказано в сообщении.

В целом по России годовая инфляция продолжает снижаться, в сентябре она составила 4%. По словам экспертов банка, инфляция замедляется быстрее прогноза ЦБ РФ. Это происходит из-за смещения сроков реализации национальных проектов и сдержанной динамики спроса.

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