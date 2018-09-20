УФАС по РТ наказало татарстанского предпринимателя за поставку тухлого мяса в МКДЦ

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Татарстанское УФАС наказало недобросовестного предпринимателя Аделя Айзатуллина за поставку испорченного мяса в Межрегиональный клинико-диагностический центр. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В марте 2019 года медицинское учреждение трижды возвращало часть поставленного продукта назад в связи характерным запахом несвежего мяса, отсутствием на него сертификата соответствия и превышения требуемой доли подкожного жира», – пояснили в УФАС по РТ.

В итоге МКДЦ отказался от поставки мяса. Медучреждению пришлось изменить сформированное на две недели меню, заменить этот продукт. Инцидент вызвал недовольство пациентов, которые при выписке пожаловались на качество питания в своих анкетах. Из-за произошедшего центру грозят определенные репутационные риски.

Затем антимонопольщики решили внести индивидуального предпринимателя Аделя Айзатуллина в реестр недобросовестных поставщиков, а впоследствии дисквалифицировать по решению суда на один год.

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