(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Жители Высокой Горы пожаловались в прокуратуру на длительное отключение холодной воды в домах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура Высокогорского района провела проверку соблюдения законодательства в АО "Высокогорские коммунальные сети". Поводом для проверки стали многочисленные обращения граждан в Инстаграм надзорного ведомства на длительное отключение холодного водоснабжения», – рассказал Галиев.

Как удалось установить, 14 октября с 9.00 до 18.00 в жилых домах на Высокой Горе было прекращено холодное водоснабжение. По закону, отключать холодную воду можно не более чем на 4 часа единовременно и не более чем на 8 часов в месяц. Таким образом, предприятие нарушило закон.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении АО «Высокогорские коммунальные сети» дело об административном правонарушении по статье «Нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами».



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