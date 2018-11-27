Между Казанью и Тюменью планируют запустить прямой авиарейс

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Казань и Тюмень может связать прямой авиарейс. Его запуск на прошедшей сегодня в Казанском Кремле встрече обсудили Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Сегодня мы договорились, что откроем прямой рейс Тюмень – Казань», – отметил Моор.

Тюменский губернатор также рассказал, что видит большой исторический и туристический потенциал в Казани и теперь у него есть повод приехать сюда вместе с семьей. Прямой рейс будет удобен для пассажиров и поможет существенно, в разы, увеличить взаимный турпоток, уверен он.

По словам Минниханова, появление прямого авиарейса очень важно для дальнейшего сотрудничества двух регионов. «Мы договорились, что эта тема будет поддержана и нашим регионом, и Тюменской областью», – подчеркнул Президент РТ.

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