Кандидат на пост главного тренера «Рубина» возглавил клуб ФНЛ «Нижний Новгород»

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Воспитанник татарстанского футбола Роберт Евдокимов назначен сегодня главным тренером ФК «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Ранее наставником команды являлся Дмитрий Черышев – отец игрока испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева. Черышев-старший был уволен из клуба накануне из-за неудачных результатов в текущем сезоне.

На данный момент ФК «Нижний Новгород» занимает 11-е место в первенстве ФНЛ. В активе команды 21 очко после 17 проведенных матчей. Разница между забитыми и пропущенными мячами составляет четыре гола не в пользу нижегородцев.

«Сегодня Евдокимов был представлен команде и провел с ней первую тренировку на футбольном поле спортивного центра “Борский“», – отметили в пресс-службе «Нижнего Новгорода».

Уроженец Нижнекамска ранее тренировал такие клубы, как «Алнас» (Альметьевск), «Союз-Газпром» (Ижевск), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Тобол» (Костанай, Казахстан) и «Ротор» (Волгоград).

Евдокимов хорошо известен как главный тренер ФК «Оренбург», выступающего сейчас в РПЛ. Специалист трижды признавался лучшим тренером ФНЛ. Перед началом этого сезона его считали одним из кандидатов на пост главного тренера казанского «Рубина».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.