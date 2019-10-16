На алиментщика из Челнов завели уголовное дело за долг перед ребенком-инвалидом в 170 тыс. рублей

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). На алиментщика из Набережных Челнов завели уголовное дело за долг перед ребенком-инвалидом в 170 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«По всей республике сегодня прошли массовые рейды по взысканию алиментов на содержание детей-инвалидов и детей в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Мероприятия прошли в рамках проводимой в Татарстане акции "Вспомни о ребенке – заплати алименты"», – рассказала агентству Лилия Халимова.

В Набережных Челнах одного из алиментщиков привлекли к уголовной ответственности за долг перед ребенком-инвалидом в 170 тыс. рублей. Мужчина два года исправно платил алименты, но потом перестал это делать и скрывался от судебных приставов. При этом должник уже привлекался к административной ответственности и получил наказание в виде обязательных работ.

Еще у двоих должников приставы арестовали имущество, которое будет продано, если они не погасят долг. Еще одного нерадивого отца ограничили в праве управления автомобилем.

В одном случае бывшая супруга должника, узнав, что ему грозит наказание за неуплату алиментов, отозвала исполнительный документ. Аналогичная история произошла в Альметьевске. Мужчине, который задолжал ребенку свыше 400 тыс. рублей, грозило серьезное наказание. Однако заявительница обратилась в отдел судебных приставов и отозвала иск.



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