Путин потребовал отчета о расходовании денег после паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин потребовал отчитаться о расходовании средств, потраченных на ликвидацию последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Глава государства обратил внимание на то, что уже возникают нарекания к качеству восстановительных работ.

«Хотел бы от вас услышать, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета. Они немаленькие, и их объем постоянно увеличивается. Надеюсь, что не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят», – сказал Путин на совещании в Ново-Огареве.

Президент России отметил, что уже появились замечания к качеству восстановления образовательных учреждений и других объектов. При этом он сказал, что пока не будет комментировать возникающие вопросы, но без работы «с душой и сердцем» «окончательного положительного результата не будет».

В своем выступлении глава государства обратил внимание на то, что до наступления зимы не удастся построить новые дома для всех пострадавших. «Нам нужно понять, где люди будут жить, как они будут жить, как будет организована их жизнь, как будут решаться вопросы социального характера <…>», – расставил акценты Президент РФ.

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