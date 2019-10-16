Посвященный театру Камала поезд казанского метро украсили 52 цитаты из спектаклей

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казанском метрополитене появился посвященный театру Камала и Году театра поезд. Его украсили 52 цитаты из спектаклей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе театра.

«В оформлении поезда мы использовали старые и новые спектакли из нашего репертуара. Например, “Первый театр“ (“Беренче театр“), “Четыре жениха Диляфруз“, “Свет моих очей“, а также “Мэхэббэт FM“, “Туман“, “Парковкe“ и многие другие», – рассказали в театре.

Из спектакля «Первый театр» («Беренче театр») использованы следующие фразы: «Театрга, ул нинди җир соң?» ("Театр – что это за место?") и «Вәли җизниләр театрга китмәделәр, кодаларга киттеләр» («Они пошли не в театр, а к сватьям»). А из постановки «Мэхэббэт FM» позаимствованы слова «Хотелось только, чтобы ты узнала, что я люблю тебя... Только это...».

Один из вагонов украшают фотографии спектакля «В ожидании» режиссера Ильгиза Зайниева, действие которого разворачивается в отделении для беременных.

При оформлении состава использовалась стилистика и шрифты афиш театра Камала, но только снаружи. Изнутри вагоны не изменились. Брендированный поезд будет находиться на линии в таком виде в течение примерно трех месяцев.

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