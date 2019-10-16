В Татарстане стартовал цикл мероприятий проекта «Мы помним» к 100-летию образования ТАССР

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал цикл мероприятий проекта «Мы помним», приуроченного к 100-летию образования Татарской АССР. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Состоялись интеллектуальные игры в рамках первого этапа проекта “Мы помним”. Первая интеллектуальная игра-квиз “Навстречу к 100-летию ТАССР” прошла среди обучающихся профессиональных образовательных организаций», – говорится в сообщении министерства.

На участие в проекте заявились 25 команд от профессиональных образовательных организаций и 20 – от высших учебных заведений. Интеллектуальная игра включала шесть раундов, каждый их которых был приурочен к определенному периоду истории Татарстана.

Первое место среди профессиональных образовательных организаций заняла команда Казанского медицинского колледжа, среди вузов лучший результат показал Казанский филиал Российского государственного университета правосудия.

Призерами и финалистами первого этапа, которые пройдут во второй этап проекта, также стали команды Зеленодольского механического колледжа, Елабужского колледжа культуры и искусств, Казанского федерального университета, Казанского государственного аграрного университета, а также других вузов и ссузов.

Реализация проекта будет проходить с октября текущего года по апрель 2020-го. Цикл мероприятий разделен на два блока: «Мы помним – студенты» и «Мы помним – школьники». Планируется провести четыре интеллектуальные игры, два городских квеста и конкурс эссе.

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