В Казани изменят маршрут автобуса № 31 и перенесут остановку «Автовокзал» на Девятаева

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). С 19 октября в Казани изменится схема движения автобусного маршрута № 31, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Автобус везет пассажиров по маршруту «Магазин Ikea — ж. м. Старое Победилово». Теперь он будет двигаться по улице Девятаева и разворачиваться на перекрестке Девятаева — Меховщиков.

«Режим работы маршрута и расписание остается прежним», — уточняет пресс-служба.

Остановочный пункт «Автовокзал» перенесут с улицы Мазита Гафури на улицу Девятаева. Он будет располагаться в районе дома № 5.

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