Родственница Державина из Франции посетила связанные с поэтом места в Лаишеве

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Жительница Франции Надин Грегори (Надежда Бестужева) уже в четвертый раз посетила Лаишевский район Татарстана. Об этом пишет местная газета «Камская новь».

Надин всю жизнь прожила во Франции, но хорошо знает русский язык – в этом заслуга ее бабушки Александры Алексеевны, которая настояла на том, чтобы ее внуки знали язык предков. К сожалению, она оказалась последней носительницей языка в семье.

Ее прадедушка Павел Петрович Панаев (1834–1911), действительный статский советник, был инженером путей сообщения и профессором инженерного и строительного искусства в Московском императорском техническом училище. В 1870 году он руководил устройством конно-железной дороги в Казани.





Его бабушка Надежда Страхова была двоюродной сестрой Гавриила Державина. Дедушка Надин, Иосиф Павлович Панаев (1877–1928), был ученым-химиком. После Октябрьской революции вместе с женой Александрой Иосифовной он перебрался во Францию.

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Гости Лаишевского района посетили державинские места. Сначала они заехали в село Сокуры, где родился поэт, а затем в село Егорьево, где захоронен прах его родителей. Экскурсию провела директор музея Лаишевского края Фарида Муртазина.





В музее Лаишевского края имени Гавриила Державина Надин Грегори встретили лаишевцы – учащиеся гимназии № 1 и школы № 2, пожилые люди и просто те, кому было интересно пообщаться с заграничной гостьей.

Француженка рассказала, что неоднократно бывала в России и объездила почти все регионы нашей страны, посетив даже Сахалин. Она много шутила, общаясь со школьниками. А ученица 4-го класса гимназии № 1 Валерия Нохратская прочла стихи собственного сочинения о Державине.





В финале встречи Фарида Муртазина вручила гостье подарки и сувениры, а затем все участники встречи сделали памятные фотографии с Надин Грегори.

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