КАМАЗ присоединился к «Тетрис челленджу» с фотографией мотора

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Челнинский автогигант присоединился к ставшему популярному в социальных сетях флешмобу «Тетрис челлендж». Соответствующая фотография опубликована в официальном Instagram-аккаунте КАМАЗа.

В подписи к снимку указано, что на нем запечатлены новый рядный двигатель Р6, его детали и работники завода двигателей – Ильдар Зиганшин, Ильнур Галиуллин, Гульнара Мифтахова и Полина Твердая.

«Фотографию сделали на конвейере сборки двигателя Р6», – сказано в сообщении пресс-службы автозавода.

Флешмоб «Тетрис челлендж» начал распространяться в соцсетях с сентября этого года. Необходимый для работы инвентарь и сами люди размещены на снимках как элементы игры «Тетрис». Сначала идея захватила работников аварийных служб, а затем ее поддержали представители других профессий и обычные пользователи.

Толчком к #TetrisChallenge стала фотография полицейских швейцарского Цюриха, которую они опубликовали в Facebook’е службы 1 сентября. Первыми аналогичное фото еще в ноябре 2018 года выложили полицейские Новой Зеландии, но запустить флешмоб они тогда не смогли.

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