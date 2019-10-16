(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). После конфликта с пассажиром в казанском автобусе кондуктора отстранили от работы, и с ним работает психолог, рассказал ИА «Татар-информ» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

В соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлен конфликт между пассажирами казанского автобуса и кондуктором. По данному факту в предприятии была проведена проверка.

«Кондуктора проверили алкотестером, который показал, что мужчина не употреблял алкоголь. Как кондуктор пояснил инспекторам предприятия, которые выехали для проверки на место происшествия, пассажирка передала ему за проезд 25 рублей, и он попросил доплатить еще 2 рубля. Именно поэтому не давал женщине билет», – добавил Темляков.

Руководство предприятия отстранило кондуктора от работы на три дня. В это время с мужчиной будет работать психолог. Также автотранспортное предприятие приносит извинения за неэтичный поступок сотрудника.



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