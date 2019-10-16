Обманутые дольщики в Челнах необычным образом поблагодарили Президента РТ за решение их проблемы

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Обманутые дольщики в Набережных Челнах поблагодарили Президента Татарстана Рустама Минниханова за решение их проблемы достаточно необычным образом. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

На фасаде дома 65/10 появилась большая растяжка «Спасибо, Рустам Нургалеевич. Обманутые дольщики».





Свою благодарность таким образом выразили собственники 119 квартир, которые ждут жилья в этом здании уже несколько лет.

Завершить строительство третьего и четвертого блоков дома 65/10 взялась в этом году челнинская компания «Евростиль».

Заместитель руководителя исполкома Автограда Ильмир Исхаков сообщил, что компания потратит 213 млн рублей. Квартиры челнинцы получат в первой половине будущего года.

Еще одна городская компания, «Профит», завершает другой проблемный дом – 65/06. Его заселение запланировано на II квартал 2020 года.

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