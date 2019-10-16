Татарстанским лесникам вручили новую технику в Высокогорском районе

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Татарстанским лесхозам в Высокогорском районе РТ вручили сертификаты на получение лесохозяйственной техники. Об этом пишет газета «Высокогорские вести».

На вручении присутствовали министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров и заместитель главы Высокогорского района Анас Шакиров. Руководителям лесхозов передали 63 единицы лесокультурной техники. Средства выделены в ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Татарстане» нацпроекта «Экология».

Арсенал защитников лесов заметно пополнился. На замену старой технике пришли современные культиваторы и лесопосадочные машины. Конструкцию техники с производителями обговаривали еще до этапа сборки. В результате лесхозы получили новые удобные машины. Средства на технику были выделены из республиканского (8 млн рублей) и федерального (5 млн рублей) бюджетов.

Равиль Кузюров отметил, что закупка и поставка новой техники являются хорошей помощью лесному хозяйству Татарстана. Но парк лесокультурной техники еще должен быть обновлен примерно на 40%.

Нынешний этап обновления стал вторым. В прошлом году автопарк лесников пополнился 75 единицами техники. Закупать новую технику планируется вплоть до 2024 года.

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