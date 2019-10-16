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Татар-информ

16 октября 2019, 15:50

ОбществоHi-Tech

Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для Единой биометрической системы согласовано ФСБ

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ОбществоHi-Tech

Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для Единой биометрической системы согласовано ФСБ

Решение предоставит малым банкам возможность осуществлять полноценную регистрацию биометрии и удаленную идентификацию клиентов.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). «Ростелеком» согласовал с ФСБ России системный проект на облачное решение по информационной безопасности для работы с Единой биометрической системой.

Соответствующее письмо № 149/7/6-470 было направлено в компанию 3 октября 2019 года. Облачное решение, разработанное «Ростелекомом», предоставит малым банкам возможность осуществлять полноценную регистрацию биометрии и удаленную идентификацию клиентов.

Инфраструктура облачного решения развернута в центре обработки данных «Ростелекома». Решение, основанное на сервисной модели, позволит небольшим банкам сэкономить на приобретении и установке дорогостоящего оборудования, а также выполнить требования регулятора в полном соответствии с требованиями безопасности. Срок подключения к облачному решению составит от двух недель, в то время как интеграция типового решения занимает от двух месяцев.

«Наша компания уделяет большое внимание вопросам информационной безопасности и защиты персональных данных граждан. Облачное решение по безопасности биометрии позволяет “Ростелекому” предоставить небольшим банкам сервис для работы с Единой биометрической системой в полном соответствии с требованиями регуляторов. По согласованному системному проекту мы разрабатываем решение, которое будем готовы выпустить на рынок до конца 2019 года», – сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Ранее ФСБ России дала положительное заключение на типовое решение «Ростелекома» по информационной безопасности при работе с биометрией. Такое решение выполняет те же задачи, но устанавливается в инфраструктуре банка и подходит для средних и крупных кредитных организаций.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Он занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (13,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из которых 5,4 млн подключены к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуются мобильной связью «Ростелекома».

Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов. Она является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуются более 1,0 млн юридических лиц.

«Ростелеком» – признанный технологический лидер по инновационным решениям в областях электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг. 


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