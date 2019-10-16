В Казанском хосписе на девять часов отключат свет из-за ремонта ЛЭП

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Завтра, 17 октября, в четырех районах Казани временно не будет света из-за ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 8 до 17 часов света не будет в Казанском хосписе, а также в домах Московского района по улицам Академика Королева и Коломенская.

С 9 до 17 часов электричество отключат в Ново-Савиновском районе. Речь идет о школе № 91, доме № 22 по улице Волгоградская, а также домах №№ 31а, 35, 37 и 39 по улице Коллективная.

В Приволжском районе с 8.00 до 18.00 без света останутся Международная школа, детский сад № 79 и дом № 10 по улице Баки Урманче.

В это же время электричества не будет в домах частного сектора поселка Отары в Приволжском районе. Отключение затронет улицы 2-я, 4-я, 5-я и 6-я Отарская, Поперечно-Отарская, Дорожная, Озерная, Молдавская и Приволжская. Тогда же без света останутся дома в поселке Петровский по улицам Березовая, Лесная, Садовая, Советская, Центральная, Конечная, Ново-Давликеевская, Сквозная и Сосновая.

С 9 до 18 часов свет отключат в Советском районе в доме № 46в по улице Гвардейская и в домах №№ 9, 11, 13, 15, 17 и 19 по улице Толбухина. Без электричества также останется поселок Нагорный — дома по улицам Алданская (2 — 26), Куркачинская (1 — 25), Переходная (30 — 36) и Ягодная (31 — 41, 40 — 80).

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