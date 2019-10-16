Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций АО «РОСНАНО» объемом 12 млрд рублей

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска 3-летних биржевых облигаций АО «РОСНАНО» серии БО-002Р-03 общим объемом 12 млрд рублей.

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд рублей с ориентиром ставки купона 8,40-8,65% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных лиц. В итоге по книге была достигнута пятикратная переподписка.

Это позволило значительно увеличить итоговый объем выпуска до 12 млрд рублей, а также закрыть книгу заявок по уровню купона 7,7% годовых, значительно ниже первоначального ориентира, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85%.

«Это первая совместная сделка РОСНАНО и Альфа-Банка в качестве организатора на облигационном рынке. Мы очень довольны результатами нашего дебютного размещения: такое количество инвесторов большая редкость на российском облигационном рынке. Итоговая ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,7% годовых», — подчеркнула начальник Управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-Банка Анна Бакулина.

«После дебютной рыночной сделки без государственной гарантии в апреле 2019 года нам удалось кратно расширить круг рыночных инвесторов в наш новый выпуск облигаций. Это позволило нам увеличить не только итоговый объем выпуска, но и существенно снизить финальный купон. Мы увидели беспрецедентно высокий рыночный спрос на бумаги РОСНАНО. Ориентир по купону снижался 4 раза и в итоге был улучшен на 95 базисных пунктов. Мы уверены в успешном вторичном рынке данного выпуска благодаря хорошему объему, высоко диверсифицированному спросу и качественной аллокации заявок инвесторов. Финансовая устойчивость и выбранная стратегия РОСНАНО получили рыночное подтверждение», — отметил заместитель исполнительного директора — управляющий директор по финансам ООО «УК „РОСНАНО”» Артур Галстян.

Техническое размещение запланировано на 24 октября. Организаторами размещения также выступают АО «Райффайзенбанк», ПАО РОСБАНК, АО «Россельхозбанк», со-организатор — АО ИФК «Солид».

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