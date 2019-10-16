(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). На трассе в Татарстане инспекторы ГИБДД пришли на помощь шоферу, «КАМАЗ» которого сломался в дороге. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«На автодороге Казань – Оренбург – Рыбная Слобода сотрудники Госавтоинспекции майор полиции Айрат Исмагилов и старший лейтенант полиции Ришат Фаттахов заметили на обочине грузовой автомобиль "КАМАЗ" под управлением водителя из Чистополя», – рассказали в ГИБДД.

Водитель рассказал, что его автомобиль сломался. Инспекторы ГИБДД остановили грузовик, который отбуксировал неисправный большегруз в автосервис, где машину починили.

Водитель «КАМАЗа» поблагодарил инспекторов ГИБДД и продолжил свой путь.



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