Татарстанские стартаперы примут участие в крупном технологическом форуме SLUSH-2019 в Хельсинки

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Стартаперы из Татарстана смогут представить свои проекты на крупной конференции SLUSH-2019, которая пройдет в Хельсинки. Конкурс на лучшие технологические решения объявили Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан и ИТ-парк, сообщает пресс-служба технопарка.

«25 октября в 10.00 в ИТ-парке пройдет финал конкурсного отбора, приуроченного к 10-летнему юбилею технопарка. По итогам мероприятия будут выбраны 15 проектов, которые смогут представить свои решения и продукты перед инвесторами международного уровня на SLUSH-2019», — говорится в сообщении.

Участвовать в конкурсе могут стартапы, которые соответствуют нескольким критериям. Проект должен быть зарегистрирован и действовать на территории Татарстана. К отбору допускаются разработки, отличающиеся технологичностью, инновационностью и способностью масштабироваться. Приоритет отдается проектам, направленным на решение проблем экологии, выброса вредных веществ в атмосферу, здравоохранения, возобновляемых источников энергии, нехватки продовольствия.

Заявки на конкурс принимаются до 20 октября на сайте: https://reg.fm/lp/ax7/. По итогам двух этапов организаторы составят шорт-лист, который будет опубликован 23 октября на официальном сайте ИТ-парка. Победителям конкурса организаторы полностью оплатят участие в выставке, авиаперелет и проживание в Хельсинки.

SLUSH — международная выставка-конференция для инвесторов и технологических предпринимателей. Событие пройдет в столице Финляндии Хельсинки 21-22 ноября. Оно должно собрать около 25 тыс. участников, среди которых начинающие предприниматели, инвесторы, создатели высокотехнологичных и научных стартапов.

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