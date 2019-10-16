Из Казани откроются новые авиарейсы в Череповец

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Из Казани с 29 октября начнут выполняться полеты в Череповец. Самолеты по новому авианаправлению будут летать дважды в неделю, сообщает пресс-служба «ЮВТ Аэро».

Пассажиров будут перевозить по вторникам и субботам. В частности, по вторникам вылет из Казани запланирован на 19.20 с посадкой в Череповце в 21.00. Обратный рейс назначен на 22.00 с посадкой в столице Татарстана в 23.50.

По субботам самолет будет вылетать из Казани в 14.45 и садиться в Череповце в 16.30. Обратный вылет состоится в 17.30, а посадка в столице Татарстана – в 19:10.

«Данный рейс позволит усилить экономические и культурно-туристические связи между Татарстаном и Вологодской областью», – отмечается в сообщении пресс-службы.

На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200, вмещающие 50 пассажиров.

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