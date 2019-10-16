ХК «Динамо-Казань» и защитник Андрей Опарин расторгли контракт по обоюдному согласию

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» и защитник Андрей Опарин досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию.

Соглашение должно было действовать до марта следующего года. Теперь хоккеист продолжит карьеру в сыктывкарской команде «Строитель».

«В последнее время защитнику не всегда находилось место на льду, “Строитель“ же пообещал ему игровую практику. Также немаловажным фактором стала фигура главного тренера команды из Сыктывкара – Павел Франц является главным тренером сборной России, и для игрока это хорошая перспектива», – объяснили в татарстанском клубе переход игрока.

Опарин присоединился к казанской команде в июле 2018 года. Он провел 13 матчей за молодежный состав и 25 игр за «основу», в которых забил один гол.

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