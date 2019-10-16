Лейла Фазлеева: «На КазГИК-50 мы должны получить лучшие практики работы в культуре»

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани открылся международный саммит по культуре и образованию «КазГИК-50», в рамках которого все его участники получат лучшие практики работы в культуре. Об этом на международном саммите по культуре и образованию «КазГИК-50» сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Форум рассматривает вопросы, связанные с национальной историей, культурой и обычаями, а также истории всех народов, которые живут на территории России, он несет глобальное значение. Мы должны в процессе работы форума получить лучшие практики работы в культуре и синтезе культуры и образования», — сказала Лейла Фазлеева.

Во время саммита пройдут три научно-практические конференции: «Современное арт-пространство: ведущие концепции и локальные художественные практики», «Доминанты развития современной социально-культурной сферы в условиях глобализации», «Библиотека 4.0: миссия, стратегия, практики».

Пять панельных дискуссий: «Туризм: теория и практика», «Театральное образование: проблемы и перспективы», «Перспективы развития кино и телевидения в регионах. Взгляд специалистов», «Актуальные проблемы подготовки специалистов для теле- и киноиндустрии», «Современное развитие музыкальной культуры в условиях цифровизации образования».

К тому же, на саммите будет представлена творческая площадка этнофутуризма Биеннале видеоарта, перформанса и хэппенинга (импровизация с участием художника) «Алтын фильм».

В саммите принимают участие деятели науки, культуры и искусств из России, Финляндии, Азербайджана, Турции, Эстонии, Узбекистана, Венгрии, Франции, Перу, Казахстана.

Участники и гости саммита смогут посетить практические площадки, кинопоказы, мастер-классы, познакомиться с культурой и традициями народов Поволжья, а также оценить праздничный концерт c участием государственных ансамблей Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Удмуртии и Башкирии.

Международный саммит по культуре и образованию «КазГИК-50», посвященный 50-летию со дня основания Казанского государственного института культуры, продлится до 18 октября.

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